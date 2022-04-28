Окупанти завдали авіаудару по Нью-Йорку, є загиблі та поранені

Російські авіаракети потрапили у промислове підприємство та житлові квартали

Окупанти знову вдарили по Донецькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали авіаудару по Нью-Йорку Донецької області. Внаслідок цього є троє загиблих та троє поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.

"Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення. Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!" – наголосив Кириленко.

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Окупанти завдали авіаудару по Донецькій області. Фото: Павло Кириленко

Окупанти на Великдень обстріляли будинок на Донеччині, загинули діти

Російські окупанти вранці на Великдень обстріляли Очеретинську громаду Донецької області. Внаслідок цього загинули двоє дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, будинок на вулиці Миру, де жила сім'я, було зруйновано, дівчатка 14 та 5 років загинули.

"За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей. А усім нашим землякам, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян, вкотре повторюю: евакуюйтеся з прифронтової зони! Бережіть життя – своє та своїх дітей", – наголосив Кириленко.

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