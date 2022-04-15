Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Авдіївка потрапила під обстріл окупантів – є поранені, серед них дитина

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 23:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Загалом з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинула 241 особа та поранено 782 мирних жителя
Окупанти обстрілюють Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти обстрілюють Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на 15 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Реклама

"Ще дві особи на Донеччині отримали поранення внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Один із поранених – дитина", – сказав Кириленко.

Загалом з 24 лютого на Донеччині від дій російських загарбників загинула 241 особа і поранено 782 мирних жителя. Голова ОВА зазначив, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо.

РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе. Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.

Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.

Реклама

"Місто вже перетворилося на руїни самого себе. Ворог не може взяти Маріуполь. Ворог може захопити землю, де стояв Маріуполь, але міста Маріуполя більше немає. Місто Маріуполь стерте з лиця землі Російською Федерацією", – сказав голова Донецької ОВА.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 15 квітня
1
Особовий склад 20000
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1443
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти