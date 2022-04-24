Окупанти на Великдень обстріляли будинок на Донеччині, загинули діти

Будинок на вулиці Миру, де мешкала сім'я, було зруйновано

На Донеччині через окупантів загинули діти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вранці на Великдень обстріляли Очеретинську громаду Донецької області. Внаслідок цього загинули двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, будинок на вулиці Миру, де жила сім'я, було зруйновано, дівчатка 14 та 5 років загинули.

"За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей. А усім нашим землякам, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян, вкотре повторюю: евакуюйтеся із прифронтової зони! Бережіть життя – своє та своїх дітей", – наголосив Кириленко.

Армія РФ обстріляла з "Ураганів" лікарню в Лимані

Російські окупанти обстріляли з систем залпового вогню "Ураган" обласну травматологічну лікарню в Лимані Донецької області. Через прямі влучення в медустанову також було зруйновано житлові будинки, які розташовані поруч. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять", – йдеться у повідомленні.

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