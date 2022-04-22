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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Армія РФ обстріляла з "Ураганів" лікарню в Лимані (фото, відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 12:56
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Також через обстріл постраждали й житлові будинки, які розташовані поряд
Окупанти завдали удару по обласній травматологічній лікарні / Колаж "Сьогодні"
Окупанти завдали удару по обласній травматологічній лікарні / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли з систем залпового вогню "Ураган" обласну травматологічну лікарню в Лимані Донецької області. Через прямі влучення в медустанову також було зруйновано житлові будинки, які розташовані поруч.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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"Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять", – йдеться у повідомленні.

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Путін не зупиниться 9 травня, має "головне завдання"

Президент Росії Володимир Путін не зупинить "військову операцію" в Україні. Його головне завдання – знищення держави.

"Ми усвідомлюємо, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, досить просте — знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", – каже секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Раніше ми писали:

  • Битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії та України. Що пишуть західні ЗМІ
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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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