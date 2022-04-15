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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Авдеевка попала под обстрелы оккупантов – есть раненые, среди них ребенок

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 23:26
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В общем с 24 февраля в Донецкой области от действий российских захватчиков погиб 241 человек и ранены 782 мирных жителя
Оккупанты обстреливают Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты обстреливают Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 15 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов – в Авдеевке. Один из раненых – ребенок", – сказал Кириленко.

В общем с 24 февраля в Донецкой области от действий российских захватчиков погиб 241 человек и ранены 782 мирных жителя. Глава ОВА отметил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно.

РФ стерла с лица земли Мариуполь, города больше нет – Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя. Об этом Кириленко сообщил в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

Губернатор области рассказал, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил. При этом Кириленко отметил, что города больше нет.

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"Город уже превратился в труху самого себя. Враг не может взять Мариуполь. Враг может захватить землю, на которой стоял Мариуполь, но города Мариуполя больше нет. Город Мариуполь стерт с лица земли Российской Федерацией", – сказал глава Донецкой ОВА.

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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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