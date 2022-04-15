Авдеевка попала под обстрелы оккупантов – есть раненые, среди них ребенок

В ночь на 15 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Еще два человека в Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов – в Авдеевке. Один из раненых – ребенок", – сказал Кириленко.
В общем с 24 февраля в Донецкой области от действий российских захватчиков погиб 241 человек и ранены 782 мирных жителя. Глава ОВА отметил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно.
Далее по теме
РФ стерла с лица земли Мариуполь, города больше нет – Кириленко
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя. Об этом Кириленко сообщил в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.
Губернатор области рассказал, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил. При этом Кириленко отметил, что города больше нет.
"Город уже превратился в труху самого себя. Враг не может взять Мариуполь. Враг может захватить землю, на которой стоял Мариуполь, но города Мариуполя больше нет. Город Мариуполь стерт с лица земли Российской Федерацией", – сказал глава Донецкой ОВА.