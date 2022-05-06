В Северодонецке оккупанты пытались разбомбить "Азот": попали в АЗС (фото)

Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений

Спасатели потушили пожар, который возник из-за обстрелов в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать Луганскую область. Так, враги целились по "Азоту". В результате угрозу возгорания промышленных цистерн предотвратили спасатели.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Вечером 5 мая оккупанты осуществили обстрел региона. Около 18:00 вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство Северодонецкого "Азота". Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно его предотвратить.

"В общем, в городе вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших. Еще семь домов разрушены в Рубежном, два – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной", – рассказал Гайдай.

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Оккупанты снова обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном – еды и воды там осталось на неделю. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты намеренно наносят удары по продуктовым складам, критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.

"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, благодаря чему россияне долбят достаточно прицельно по зерновым складам, по зернохранилищам, по больницам, по штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.

Украинские власти пытаются даже в таких условиях завозить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий – в Лисичанск и Северодонецк.

"С каждым днем, к сожалению, ситуация на фронте все больше делает невозможной доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное. Там очень тяжелая ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что там расстреливается все", – отметил Гайдай.

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