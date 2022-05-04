Оккупанты снова бьют по украинским церквям – в Луганской области погиб священник

В регионе с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов

Оккупанты убили священника в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли Михайловку Луганской области. В результате этого погиб священник.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Российская армия продолжает состязание с Богом. В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей", – рассказал Гайдай.

По его словам, 3 мая оккупанты открыли огонь по селам вблизи Рубежного. В результате ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений.

Оккупанты обстреляли церковь в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

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В Харькове от обстрела пострадал собор

В результате обстрелов в Харькове 2 марта повреждения получил Свято-Успенский собор, расположенный в центре города.

"2 марта 2022 года в результате обстрелов поврежден собор в честь Успения Пресвятой Богородицы города Харькова. В соборе выбиты окна, витражи и повреждено убранство собора. В результате обстрелов люди, находящиеся внутри собора, не пострадали", – говорится в сообщении Харьковской Епархии (УПЦ).

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