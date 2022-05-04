В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Украинские власти пытаются завозить гуманитарную помощь в зону боевых действий
В Луганской области сложная гуманитарная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежно – еды и воды там осталось на неделю.
Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.