В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежно – еды и воды там осталось на неделю.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты намеренно наносят удары по продуктовым складам, критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.

"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, благодаря чему россияне лупят достаточно прицельно по зерновым складам, по зернохранилищам, по больницам, по штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.

Украинские власти пытаются даже в таких условиях завозить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий – в Лисичанск и Северодонецк.

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"С каждым днем, к сожалению, ситуация на фронте все больше делает невозможной доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное. Там очень тяжелая ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что там расстреливается все", – отметил Гайдай.

Оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса

Российские оккупанты 29 апреля расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области.

"Мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и теми, кто организовывал эвакуацию, нет", – сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

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