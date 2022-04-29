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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Луганской области враг массово атакует города, идут бои за Орехово – Гайдай

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29 апреля, 08:25
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Уничтожили шесть танков врага, артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, автомобиль, зенитную установку, самолет и др.
В восточной части Украины не спокойно
В восточной части Украины не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне 10 раз обстреливали города Луганской области. Сейчас идут бои за Орехово.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegam.

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Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная.

"Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горной общине громко почти непрерывно. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек", – говорится в сообщении.

По его словам, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – тушить пришлось несколько часов.

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Враг бомбит Донбасс
Враг бомбит Донбасс

"Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - добавляет Гайдай.

ВСУ отбили девять атак врага – уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.

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Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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Личный состав 22 800
Личный состав
2
Самолеты 187
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
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Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
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Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

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