У Попасній та Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищам та продуктовим складам. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, завдяки чому росіяни б'ють досить прицільно зерновими складами, зерносховищами, лікарнями, штабами гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій – до Лисичанська та Сєверодонецька.

Реклама

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті все більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

Окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси

Російські окупанти 29 квітня розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області.

"Ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту і потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв'язки з людьми, які перебували у транспортному засобі та тими, хто організовував евакуацію, ні", – повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

Раніше ми писали: