У Попасній та Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Українська влада намагається завозити гуманітарну допомогу до зони бойових дій
У Луганській області складна гуманітарна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищам та продуктовим складам. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень.
Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.