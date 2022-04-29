На Луганщині під обстріл окупантів потрапили рятувальники

Наразі співробітникам ДСНС надають допомогу медичні працівники

Рятувальники ДСНС потрапили під обстріл російських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луганській області двох співробітників ДСНС було поранено при виконанні – вони потрапили під обстріл російських окупантів.

Про повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

"Сьогодні старший пожежник-рятувальник та водій 38-ї державної пожежно-рятувальної частини прямували на допомогу мирному населенню у Новодружеськ, де потрапили під обстріли російської армії", – розповів він.

У рятувальника діагностовано баротравму голови, у водія – осколкове поранення обличчя. Наразі їм надають допомогу медичні працівники.

Під Харковом загинули рятувальники під час розмінування

У Харківській області 16 квітня під час розмінування території загинуло троє піротехніків, ще четверо отримали тяжкі поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального марафону на українських телеканалах.

"На жаль, сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинуло троє рятувальників. Четверо важко поранених", – сказав він.

Монастирський розповів, що зокрема загинув командир частини піротехніків. За його словами, під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

Реклама

Раніше ми писали: