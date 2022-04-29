В Луганской области под обстрел оккупантов попали спасатели

Сейчас сотрудникам ГСЧС оказывают помощь медицинские работники

Спасатели ГСЧС попали под обстрел российских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области два сотрудника ГСЧС были ранены при исполнении – они попали под обстрел российских оккупантов.

Об сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Сегодня старший пожарный-спасатель и водитель 38-й государственной пожарно-спасательной части направлялись на помощь мирному населению в Новодружеск, где попали под обстрелы российской армии", – рассказал он.

У спасателя диагностирована баротравма головы, у водителя – осколочное ранение лица. Сейчас им оказывают помощь медицинские работники.

Под Харьковом погибли спасатели во время разминирования

В Харьковской области 16 апреля во время разминирования территории погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального марафона на украинских телеканалах.

"К сожалению, произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей. Четверо тяжело раненых", – сказал он.

Монастырский рассказал, что в частности погиб командир части пиротехников. По его словам, во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

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