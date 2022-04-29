На Луганщині ворог масово атакує міста, йдуть бої за Оріхово – Гайдай

Знищили шість танків ворога, артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль, зенітну установку, літак та ін.

У східній частині України не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни 10 разів обстрілювали міста Луганської області. Наразі йдуть бої за Оріхове.

Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Telegam.

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Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна.

"Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", – йдеться у повідомленні.

За його словами, в одному з гаражних комплексів полум'я поширилося на значну площу – гасити довелося кілька годин.

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Ворог бомбить Донбас

"Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного. Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", – додає Гайдай.

ЗСУ відбили дев'ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п'ять безпілотних літальних апаратів.

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Ракетний удар по Києву

У Києві в результаті ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 людей, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 осіб . особового складу ДСНС", – йдеться в повідомленні ДСНС.

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