Оккупанты 24 раза атаковали Луганскую область – найдено пять тел погибших (фото)

В Попасной и Горской громадах дома горят один за другим

Оккупанты штурмуют Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области нашли еще пять тел людей, погибших от рук российских оккупантов. За 4 мая семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую громады, четыре на Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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24 разрушительные атаки оккупанты нанесли по мирным помещениям жителей Луганской области. Сейчас найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, погибшие от российских обстрелов вечером 3 мая.

Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем мужчина из Попасной.

"Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской громадах дома горят один за другим. Так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три – в Камышевасе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске. Также в Северодонецке в черте города занялась хвойная подстилка", – рассказал Гайдай.

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Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежное – еды и воды там осталось на неделю. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты намеренно наносят удары по продуктовым складам, критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.

"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, благодаря чему россияне лупят достаточно прицельно по зерновым складам, по зернохранилищам, по больницам, по штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.

Украинские власти пытаются даже в таких условиях завозить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий – в Лисичанск и Северодонецк.

"С каждым днем, к сожалению, ситуация на фронте все больше делает невозможной доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное. Там очень тяжелая ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что там расстреливается все", – отметил Гайдай.

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