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Окупанти 24 рази атакували Луганську область – знайдено п'ять тіл загиблих (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 травня, 08:32
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У Попасній і Гірській громадах будинки палають один за одним
Окупанти штурмують Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти штурмують Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"

На Луганщині знайшли ще п'ять тіл людей, загиблих від рук російських окупантів. За 4 травня сім потужних артилерійських обстрілів росіяни направили на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів Луганської області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з низ – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня.

Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.

"Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Також у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка", – розповів Гайдай.

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Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

У Попасній та Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищам та продуктовим складам. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, завдяки чому росіяни б'ють досить прицільно зерновими складами, зерносховищами, лікарнями, штабами гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій – до Лисичанська та Сєверодонецька.

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті дедалі більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

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Літаки
3
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Гелікоптери
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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