У Сєвєродонецьку окупанти намагалися розбомбити "Азот": поцілили в АЗС (фото)

Пошкоджено 12 будівель, електропідстанцію, комплекс торгових споруд

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла через обстріли у Луганській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати Луганську область. Так, вороги цілилися по "Азоту". У підсумку загрозу загоряння промислових цистерн запобігли рятувальники.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Увечері 5 травня окупанти здійснили обстріл регіону. Близько 18:00 ворожі снаряди влучили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство Сєвєродонецького "Азоту". Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 м кв. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Втім, рятувальникам вдалося своєчасно цьому запобігти.

"Загалом у місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Маємо двох загиблих. Ще сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній", – розповів Гайдай.

Реклама

Реклама

Окупанти знову обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

У Попасній і Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, через що росіяни б'ють досить прицільно по зернових складах, зерносховищах, лікарнях, штабах гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, – до Лисичанська та Сєвєродонецька.

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті дедалі більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

Раніше ми писали: