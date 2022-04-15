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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Северодонецке оккупанты повредили водопровод и склады с продуктами – город остался без воды

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 20:28
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Российские оккупанты цинично бьют по инфраструктуре. Объем ущерба устанавливается
РФ обстреливает Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ обстреливает Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке российские оккупанты своими обстрелами повредили водопровод. Также они разрушили два продуктовых склада.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В Северодонецке поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада. Это последствия обстрелов города 15 апреля", – написал Гайдай.

Российские оккупанты цинично бьют по инфраструктуре. Так, они повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в Северодонецке будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада – объем ущерба устанавливается.

"В целом в течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

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Оккупанты обстреляли Кременную и Лисичанск, есть погибшие и раненные

За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганской области. В результате два человека погибли и еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Он уточнил, что речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, а не о боевых действиях.

Оккупанты пять раз обстреляли дома жителей городка Кременная и четыре раза – жилые дома в Лисичанске. Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений.

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"Установлено, что два человека погибли, еще двое ранены. Так, в результате артиллерийских обстрелов 37-летний житель Кременной получил проникающее осколочное ранение спины", – сообщил Гайдай.

Он добавил, что в Рубежном в течение месяца продолжаются позиционные уличные бои.

"Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными в сторону Сватово, потерял много крови и через двое суток умер", – рассказал Гайдай.

Обстановка в Луганской области

Ранее Гайдай призвал местных жителей как можно скорее покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.

При этом гуманитарные коридоры практически не работают из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов оказалась проблематичной – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.

Еще 31 марта было известно, что в область оккупанты из России свозят технику. Также на территорию области заехали чеченские боевики, которые используются как заградительные отряды против гражданских людей.

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