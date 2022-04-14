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Враг воюет с мирным населением: в Золотом оккупанты разрушили жилые дома

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14 апреля, 08:44
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ВСУ уничтожили вражеский танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одну артиллерийскую систему
В Луганской области идут бои
В Луганской области идут бои / Фото: Коллаж: Сегодня

На линии фронта нашими защитниками в Луганской и Донецкой областях отбиты восемь атак врага за последние сутки. Еще три жилых дома в Золотом русские сделали непригодными для жизни.

Об этом сообщает глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Враг продолжает воевать с мирным населением. Сначала оставлять дома, а если что-то попало – грабить. Сколько побед они одержали на поле сражения? Уже в течение месяца стоят на тех же позициях или отступают, как на севере. А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше – десятки разрушенных домов каждый день. Они этим кичатся, а людям негде жить. Как вот еще трем семьям в городе Золотое, попавшему под огонь врага вечером и ночью", – написал он.

ВСУ уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одну артиллерийскую систему.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз за день

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля.

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"За прошедшие сутки, 4 апреля, полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Россияне били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию", – написал губернатор.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного.

Также мы информировали, что Сергей Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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