Оккупанты свозят технику в Луганскую область – глава ОГА

Чеченцы забирают с улиц оккупированных территорий мобилизованных людей и под страхом расстрела отправляют воевать против Украины

На территорию области заехали колонны техники оккупантов / Коллаж "Сегодня"

В Луганскую областьроссийские войска свозят технику. Также на территорию области заехали чеченские боевики, которых используют, как заградительные отряды против мобилизованных людей.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

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"Ситуация очень сильно обостряется. Мы фиксируем, что очень много техники привозят. В основном разгружают в Дебальцево и дальше тянут в нашу область. Уже заехали в область на временно-оккупированную территорию чеченцы", – сказал Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОГА (ОВА), чеченцев используют как заградительные отряды против мобилизованных людей. Их забирают с улиц оккупированных территорий и под страхом расстрела отправляют воевать против Украины.

Россия накапливает силы на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассенаблюдается накопление российских сил для нового удара. Украина к этому уже готовится.

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"Мы видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся. Мы никому не верим. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное. Мы будем бороться за каждый метр нашей земли", – добавил Владимир Зеленский.

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