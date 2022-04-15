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У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили водогін і склади з продуктами – місто залишилося без води

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 20:28
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Російські окупанти цинічно б'ють по інфраструктурі. Обсяг збитків встановлюється
РФ обстрілює Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ обстрілює Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку російські окупанти своїми обстрілами пошкодили водогін. Також вони зруйнували два продуктові склади.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У Сєвєродонецьку пошкоджено водогін, зруйновано два продуктові склади. Це наслідки обстрілу міста 15 квітня", – написав Гайдай.

Російські окупанти цинічно б'ють по інфраструктурі. Так, вони пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 у Сєвєродонецьку буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляно два продуктові склади – обсяг збитків встановлюється.

"Загалом протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків", – наголосив голова Луганської ОВА.

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

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Окупанти обстріляли Кремінну та Лисичанськ, є загиблі та поранені

Протягом минулої доби російські війська 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганської області. В результаті дві особи загинули та ще дві отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Він уточнив, що йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії.

Окупанти п’ять разів обстріляли будинки жителів містечка Кремінна та чотири рази – житлові будинки в Лисичанську. Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд.

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"Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини", – повідомив Гайдай.

Він додав, що у Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої.

"Деякі сумні новини ми отримуємо, лише коли свідку події вдається вирватися із рук загарбників. Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер", – розповів Гайдай.

Обстановка у Луганській області

Раніше Гайдай закликав місцевих жителів якомога швидше покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.

При цьому гуманітарні коридори практично не працюють через постійні обстріли з боку російських військ. У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів виявилася проблематичною – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.

Ще 31 березня було відомо, що до області окупанти з Росії звозять техніку. Також на територію області заїхали чеченські бойовики, яких використовують як загороджувальні загони проти цивільних людей.

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