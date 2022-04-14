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Ворог воює із мирним населенням: у Золотому окупанти зруйнували житлові будинки

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14 квітня, 08:44
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ЗСУ знищили ворожий танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему
У Луганській області точаться бої
У Луганській області точаться бої / Фото: Колаж: Сьогодні

На лінії фронту нашими захисниками у Луганській та Донецькій областях відбито вісім атак ворога за останню добу. Ще три житлові будинки в Золотому російські зробили непридатними для життя.

Про це повідомляє голова Луганської ВДА Сергій Гайдай в Telegram.

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"Ворог продовжує воювати з мирним населенням. Спочатку лишати домівок, а якщо щось вцілило – грабувати. Скільки перемог вони отримали на полі бою? Вже упродовж місяця стоять на тих самих позиціях, або відступають, як на півночі. А от над мирним життям в росіян звитяг значно більше – десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити. Як от ще трьом родинам в місті Золоте, яке потрапило під вогонь ворога увечері та вночі",– написав він.

ЗСУ знищили танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему.

Окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз на день

Минулої доби російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганська область 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.

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"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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