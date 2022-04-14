Ворог воює із мирним населенням: у Золотому окупанти зруйнували житлові будинки

ЗСУ знищили ворожий танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему

У Луганській області точаться бої / Фото: Колаж: Сьогодні

На лінії фронту нашими захисниками у Луганській та Донецькій областях відбито вісім атак ворога за останню добу. Ще три житлові будинки в Золотому російські зробили непридатними для життя.

Про це повідомляє голова Луганської ВДА Сергій Гайдай в Telegram.

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"Ворог продовжує воювати з мирним населенням. Спочатку лишати домівок, а якщо щось вцілило – грабувати. Скільки перемог вони отримали на полі бою? Вже упродовж місяця стоять на тих самих позиціях, або відступають, як на півночі. А от над мирним життям в росіян звитяг значно більше – десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити. Як от ще трьом родинам в місті Золоте, яке потрапило під вогонь ворога увечері та вночі",– написав він.

ЗСУ знищили танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему.

Окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз на день

Минулої доби російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганська область 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.

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"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.