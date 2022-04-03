Окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного, чути вибухи

Волонтерам доводиться працювати під вогнем – військові РФ вже не вперше ігнорують домовленості щодо режиму тиші

Окупанти обстрілюють Рубіжне під час евакуації. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ продовжують обстрілювати Рубіжне Луганської області, де було заплановано евакуацію місцевих жителів. Раніше там узгодили "режим тиші", але у південній частині міста чути вибухи кожні 10 хвилин, звідти сьогодні, 3 квітня, намагаються вивезти людей.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, евакуація продовжується, незважаючи на те, що окупанти порушують "режим тиші".

"Тим не менш ми евакуйовуємо рубіжан, допоки залишається така можливість. Завозимо гуманітарну, питну і технічну воду. Намагаємося полагодити комунікації. Під таким вогнем доводиться працювати й комунальникам", – сказав Гайдай.

Він додав, що зараз у Луганській області без газопостачання залишаються 36 населених пунктів (близько 116 900 абонентів).

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Через пошкодження електромереж знеструмлені насосні станції, тому у Рубіжному, Попасній, а також у селах Нижнє, Нижнє-1, Новотошківське відсутнє водопостачання. Частково немає води у Золотому, Лисичанську і Сєвєродонецьку.

Обстановка у Луганській області