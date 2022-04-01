Враг готовится наступать на Донбасс, местных призывают эвакуироваться

Жителей Луганской области призывают выехать в более безопасные регионы, пока ситуация не обострилась

Жителей Луганской области призывают эвакуироваться. / Фото: Коллаж: Сегодня

Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

Реклама

Он подчеркнул, что враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную.

"Мы находим людей в укрытиях и предлагаем им эвакуацию, но они отказываются. Ждут, пока война не придет в соседний подъезд, не будет уничтожен дом, а потом мы достаем их из-под завалов и только тогда они соглашаются выезжать", – рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать.

"Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", – добавил глава ВГА.

Ситуация в Луганской области

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу.

Реклама

В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов проблематична – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.

В отдаленные населенные пункты с каждым днем все труднее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно быстрее покинуть опасные районы.

Раньше мы писали: