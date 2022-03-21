В Киеве под завалами разрушенного ТРЦ ищут людей – 8 погибших

Количество погибших в результате авиаудара по ТРЦ в Подольском районе Киева возросло до восьми. Спасатели ищут других пропавших без вести под завалами.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Оккупанты практически полностью разрушили торговый центр, на его месте сейчас руины. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Всего сгорели около 20 машин.
Далее по теме
Военные пока не знают, из какого именно вооружения стреляли российские оккупанты. Однако один из них допустил, что это была "Точка У".
По состоянию на 9:00 спасатели все еще тушили пожар, возгорание уже локализовали. Также на месте работают правоохранители, которые документируют очередное преступление оккупантов. Полицейские уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.
Ситуация в Киеве
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать украинскую инфраструктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.