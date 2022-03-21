У Києві під завалами зруйнованого ТРЦ шукають людей – 8 загиблих

Окупанти розбомбили торговий центр у столиці, пожежу ще не загасили, під завалами можуть бути люди – яка там ситуація

Окупанти зруйнували ТРЦ у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по ТРЦ у Подільському районі Києва зросла до восьми. Рятувальники шукають інших зниклих безвісти під завалами.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Окупанти майже повністю зруйнували торговельний центр, на його місці зараз руїни. Також пошкоджені вікна у прилеглих житлових будинках та припарковані поряд автомобілі. Загалом згоріло близько 20 машин.

Військові поки що не знають, з якого саме озброєння стріляли російські окупанти. Проте один із них припустив, що це була "Точка У".

Наслідки обстрілу Скріншот

Станом на 9.00 рятувальники все ще гасили пожежу, загоряння вже локалізували. Також на місці працюють правоохоронці, що документують черговий злочин окупантів. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним вбивством.

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Ситуація у Києві