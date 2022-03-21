Авіаудар по ТРЦ у Києві – загинули чотири особи, одна постраждала

Внаслідок авіаудару російських окупантів по Подільському району Києва загинули чотири особи, ще одна людина постраждала. Там загорівся торговельний центр та парковка, пожежу ще гасять.
Про це повідомили у ДСНС.
За даними рятувальників, спалахнули автомобілі на парковці, а також третій та четвертий поверхи торговельного центру. Загальна площа пожежі становить 1500 кв. метрів. О 02:18 спалах локалізували.
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Загалом на місці працюють 63 рятувальники та 11 одиниць пожежної техніки.
Як ми писали раніше, тіло одного загиблого рятувальники дістали з-під завалів.
Ситуація у Києві
- У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 222 особи, з них 60 цивільних осіб, серед них 4 дитини
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.
- Тим часом російську армію відкинули від Києва правому березі Дніпра на 70 кілометрів. Проте супротивник продовжує обстрілювати українську інфраструктуру, тож місто готується до оборони.
- Окупанти почали використовувати нове озброєння, яке спускають на парашутах.