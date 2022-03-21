Авіаудар по ТРЦ у Києві – загинули чотири особи, одна постраждала

Понад 60 рятувальників продовжують ліквідовувати пожежу у столичному торговому центрі після чергового обстрілу окупантами – у ДСНС розповіли деталі

Після обстрілу ТРЦ у Подільському районі розпочалася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок авіаудару російських окупантів по Подільському району Києва загинули чотири особи, ще одна людина постраждала. Там загорівся торговельний центр та парковка, пожежу ще гасять.

Про це повідомили у ДСНС.

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За даними рятувальників, спалахнули автомобілі на парковці, а також третій та четвертий поверхи торговельного центру. Загальна площа пожежі становить 1500 кв. метрів. О 02:18 спалах локалізували.

Фото ДСНС

Загалом на місці працюють 63 рятувальники та 11 одиниць пожежної техніки.

Фото ДСНС

Як ми писали раніше, тіло одного загиблого рятувальники дістали з-під завалів.

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Ситуація у Києві