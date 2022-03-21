Авиаудар по ТРЦ в Киеве – погибли четыре человека, один пострадал

В результате авиаудара российских оккупантов по Подольскому району Киева погибли четыре человека, еще один человек пострадал. Там вспыхнул торговый центр и парковка, пожар еще тушат.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, загорелись автомобили на парковке, а также третий и четвертый этажи торгового центра. Общая площадь пожара составила 1500 кв. метров. В 02:18 возгорание локализовали.
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Всего на месте работают 63 спасатели и 11 единиц пожарной техники.
Как мы писали ранее, тело одного погибшего спасатели достали из-под завалов.
Ситуация в Киеве
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать украинскую инфраструктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.