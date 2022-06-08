В Херсонской области оккупанты хотят отметить день РФ – что известно

Так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума

Оккупанты захватили Херсонскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области российские оккупанты готовятся к празднованию дня России 12 июня. Но при этом ситуация с гуманитарной катастрофой в Бериславском районе остается напряженной. Туда невозможно доставлять помощь.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

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"В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет", – заявили в командовании.

Кроме того, Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, а повсюду появляются государственные флаги Украины.

Оккупанты угрожают херсонцам референдумом о вхождении в РФ

Российские оккупанты не покидают своих планов на юге Украины. В Херсонской области рашисты хотят провести "референдум" о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, отмечает Telegram-канал "Украина 24".

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявлял о проведении "референдума" по присоединению Херсонской области и так называемых "Л/ДНР" уже в июле этого года.

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В то же время председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщал, что заявление представителей оккупантов в Херсонской области о способах присоединения к России является "необоснованными словами", поскольку ожидается освобождение этой территории армией Украины. Оптимизм внушают успехи ВСУ в соседней Николаевской области.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций сообщил, что во временно оккупированном Херсоне открыли филиал "Единой России". Теперь жителей города будут отправлять в Мариуполь, чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы.

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