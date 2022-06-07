Оккупанты угрожают херсонцам референдумом о вхождении в РФ

Рашисты все еще надеются на хоть какой успех

Россия все еще надеется провести "референдум" в Херсонской области. / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не покидают своих планов на юге Украины. В Херсонской области рашисты хотят провести "референдум" о вхождении региона в состав России.

Об этом сообщил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, отмечает Telegram-канал "Украина 24".

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"Референдум"

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявлял о проведении "референдума" по присоединению Херсонской области и так называемых "Л/ДНР" уже в июле этого года.

В то же время председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщал, что заявление представителей оккупантов в Херсонской области о средствах присоединения к России является "необоснованными словами", поскольку ожидается освобождение этой территории армией Украины. Оптимизм внушают успехи ВСУ в соседней Николаевской области.

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Напомним, Центр стратегических коммуникаций сообщил, что во временно оккупированном Херсоне открыли филиал "Единой России". Теперь жителей города будут отправлять в Мариуполь, чтобы они там разбирали завалы, а также собирали трупы.

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