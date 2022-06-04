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Защитники Украины нанесли удар по оккупантам в Херсонской области

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4 июня, 04:29
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Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения
Защитники Украины атаковали многочисленные скопления противника на Херсонщине. Коллаж "Сегодня"
Защитники Украины атаковали многочисленные скопления противника на Херсонщине. Коллаж "Сегодня"

За сутки на юге Вооруженными силами Украины уничтожено 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника на Херсонщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

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"Не преуспевая в продвижении на суше, враг нанес воздушный удар парой вертолетов Ка-52 по нашим позициям. Потерь нет", – говорися в сообщении.

Украинские Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Авиация ВСУ нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 захватчиков, гаубица "Мста-Б", 3 самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.

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Кроме того, оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.

В Мариуполе хотят через три месяца вбить детям в голову "любовь" к России

В оккупированном Мариуполе россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Фактически таким образом они отменили каникулы. Сделано это для того, чтобы не терять время и учить украинских детей по российской программе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, основная цель оккупантов – провести деукраинизацию и подготовку к учебному году по российской программе.

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"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – сообщил Андрющенко.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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