Председатель Херсонского облсовета сделал обнадеживающее заявление по деоккупации: чем порадовал

Заявление представителей оккупантов в Херсонской области о способах присоединения к России являются необоснованными словами, поскольку ожидается освобождение этой территории армией Украины. Оптимизм вселяют успехи ВСУ в соседней Николаевской области.
Об этом в эфире всеукраинского марафона на телеканале "Украина 24" рассказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.
Референдум
"Надеемся, что в ближайшее время будем освобождены.Заявления представителей коллаборационной власти, я считаю, не следует воспринимать вообще серьезно. А Стремоусов известен своими авантюрными высказываниями в течение многих лет, поэтому желания быть в государстве, живущем в XIX веке, у херсонцев не существует", – сказал Александр Самойленко.
Например, попытка проведения референдума в Херсонской области 11 марта была благополучно провалена.
"Референдум не состоялся. Уже сегодня, насколько мне известно, три или четыре раза они планировали проведение референдумов, делали вещи какие-то, чтобы хоть как-то повлиять на волеизъявление людей. В первую очередь это то, что уже четвертые сутки, и не первый раз, отсутствует мобильная связь на всей территории области", – говорит Самойленко.
Сопротивление
Чиновник подтвердил, что с первого дня оккупации российские представители сталкиваются с сопротивлением разных форм.
"Сопротивление всегда агрессивное, но всегда неприемлемое к оккупантам. Какие бы нам ни рассказывали вещи, Херсонщина – это Украина, херсонцы – это украинцы. Херсон – это город герой, как отметил президент, а херсонцы действительно ведут себя, как герои", – говорит Самойленко.
Обстановка
- В течении 3 июля в Херсонской области Вооруженными силами Украины было уничтожено 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника.
- "Люди готовы голодать, лишь бы не есть русское". Футболист молодежной сборной Украины Илья Шевцов рассказал, как в оккупированном Херсоне живут его родители.
- 1 июня военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ ломают линию обороны оккупантов Кривой Рог – Херсон.