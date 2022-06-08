На Херсонщині окупанти хочуть відзначити день РФ – що відомо

Так звана адміністрація готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму

Окупанти захопили Херсонську область. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсонській області російські окупанти готуються до відзначення дня Росії 12 червня. Але ситуація в Бериславському район залишається на межі гуманітарної катастрофи. Туди неможливо доставляти допомогу.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"У тимчасово окупованому Херсоні так звана адміністрація готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, проте прихильників серед населення майже немає", – заявили в командуванні.

Крім того, Херсон регулярно покривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, а всюди з'являються державні прапори України.

Окупанти погрожують херсонцям референдумом про входження до РФ

Російські окупанти не полишають своїх планів на півдні України. На Херсонщині рашисти хочуть провести "референдум" про входження регіону до складу Росії. Про це повідомив так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, зазначає Telegram-канал "Україна 24".

Раніше депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв про проведення "референдум" щодо приєднання Херсонської області та так званих "Л/ДНР" вже в липні цього року.

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Водночас голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомляв, що заява представників окупантів у Херсонській області про засоби приєднання до Росії є "необґрунтованими словами", оскільки очікується звільнення цієї території армією України. Оптимізм вселяють успіхи ЗСУ у сусідній Миколаївській області.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій повідомив, що в тимчасово окупованому Херсоні відкрили філію "Єдиної Росії". Тепер мешканців міста відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи.

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