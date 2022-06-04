Захисники України завдали удару по окупантам у Херсонській області

За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення противника на Херсонщині.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.
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"Не процвітаючи у просуванні на суші, ворог завдав повітряного удару парою вертольотів Ка-52 за нашими позиціями. Втрат немає", – говорилося в повідомленні.
Українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення супротивника під Іванівкою Херсонської області. Авіація ЗСУ завдала ще двох ударів по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Брода.
Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони під час виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубиця "Мста-Б", 3 самохідні знаряддя "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, інші втрати уточнюються.
Крім того, окупанти побоюються того опору, який зростає серед місцевого населення Херсонської області.
У Маріуполі хочуть через три місяці вбити дітям у голову "любов" до Росії
В окупованому Маріуполі росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Фактично, таким чином вони скасували канікули. Зроблено це для того, щоб не гаяти час і вчити українських дітей за російською програмою. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, основна мета окупантів – провести деукраїнізацію та підготовку до навчального року за російською програмою .
"Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", – повідомив Андрющенко.