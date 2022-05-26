В Маріуполі хочуть за три місяці вбити дітям в голову "любов" до Росії

Окупанти підготували новий злочин проти українських школярів

Росіяни хочуть відновити "навчання" в зруйнованому Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У окупованому Маріуполі росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Фактично таким чином вони скасували канікули. Зроблено це для того, щоб не втрачати час і навчати українських дітей за російською програмою.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його словами, основна мета окупантів – провести деукраїнізацію та підготовку до навчального року за російською програмою.

"Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", – повідомив Андрющенко.

Згідно з його даними, окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось переконати працювати на росіян всього 53 вчителя.

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"По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації. Лють. просто Лють", - додав Андрющенко.

Окупанти вивозять українських дітей в Росію

Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію. Мета окупантів – не лише захопити Україну, а й знищити українську націю

"Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", – зазначив радник постпредства України при ООН Сергій Дворник.

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