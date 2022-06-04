Голова Херсонської облради зробив обнадійливу заяву щодо деокупації: чим порадував

З'явилася надія на визволення південного регіону

ЗСУ просуваються до Херсона, у місті вже чекають наших / Колаж "Ссьогодні"

Заява представників окупантів у Херсонській області про засоби приєднання до Росії є необґрунтованими словами, оскільки очікується звільнення цієї території армією України. Оптимізм вселяють успіхи ЗСУ у сусідній Миколаївській області.

Про це в ефірі всеукраїнського марафону на телеканалі "Україна 24" розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

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Референдум

"Сподіваємось, що найближчим часом будемо звільнені. Заяви представників колабораційної влади, на мою думку, не слід сприймати взагалі серйозно. А Стремоусов відомий своїми авантюрними висловлюваннями протягом багатьох років, тому бажання бути в державі, яка живе в XIX столітті, у херсонців не існує", – сказав Олександр Самойленко.

Наприклад, спробу проведення референдуму на Херсонщині 11 березня було благополучно провалено.

"Референдум не відбувся. Вже сьогодні, наскільки мені відомо, три чи чотири рази вони планували проведення референдумів, робили речі якісь, щоб хоч якось вплинути на волевиявлення людей. Насамперед це те, що вже четверту добу, і не вперше, відсутній мобільний зв'язок на всій території області", – каже Самойленко.

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Опір

Чиновник підтвердив, що з першого дня окупації російські представники стикаються із опором різних форм.

"Опір завжди агресивний, але завжди неприйнятний до окупантів. Хоч би які нам розповідали речі, Херсонщина – це Україна, херсонці – це українці. Херсон – це місто герой, як зазначив президент, а херсонці справді поводяться, як герої" , – каже Самойленко.

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Обстановка