Жданов: ЗСУ ламає лінію оборони окупантів Кривий Ріг – Херсон

Українські військові розсікли угруповання російських військових, і це створило проблеми для окупантів

Військовий експерт Олег Жданов / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові розсікли російське угруповання у південному напрямку України і тепер їм потрібно буде або переносити основні зусилля на північ Херсона, або розгортатися та будувати оборону під Кривим Рогом. Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Через розтин цього угруповання від Кривого рогу до Херсона, фактично ми ламаємо цю лінію оборони Кривий Ріг – Херсон, яку будує сьогодні Російська Федерація. Щоб захистити Херсон їм необхідно переносити основні зусилля оборони тепер ще й на північ Херсона або на північний захід Херсона, а під Кривим Рогом там взагалі угруповання має розгортатися на 180 градусів, щоб будувати у себе за спиною оборонні споруди або межі оборони – це перший момент, другий момент – їм потрібно буде вирішувати, як вони забезпечуватимуть ці угруповання. "Дніпро? Ну на човнах багато боєприпасів не завезеш і паливно-мастильні матеріали теж. І ми можемо поламати російським військовим всю систему оборони", – розповів експерт.

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Ситуація у Херсоні

Українські військові завдали удару у відповідь на півдні . Українські сили перейшли у контратаку на півдні Херсона. Генеральний штаб оголосив у понеділок увечері, що російська армія була відкинута до трьох сіл.

Російські окупанти повністю заблокували виїзд із захопленої ними Херсонщини. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми , які побажали втекти від російського світу

Глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що вся військова машина працює на те, щоб прямо зараз стримати агресивне настання ворога на сході країни.

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У Херсоні російські окупанти зміцнилися досить міцно, але їм дуже заважає відсутність підтримки серед місцевого населення .

Окупанти готують атаку на Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше заявив, що російські окупанти на Херсонщині планують наступ у напрямку Кривого Рогу .