Окупанти позбавили мешканців Херсонщини ще одного права: що заборонили

Захоплений росіянами регіон опинився у повній блокаді

Дороги до Херсонської області заблоковані / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти повністю заблокували виїзд із захопленої ними Херсонщини. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми, які побажали тікати від російського миру.

Про це повідомив представник Оперативного командування "Південь".

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Що відомо

"На окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольні Україні території повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад", – йдеться у повідомленні.

Також не отримавши позитивної реакції світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних судів із заблокованих портів України, російські окупанти продовжили блокаду портів.

"Їх корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", – повідомляє представник Оперативного командування "Південь".

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У самому Херсоні розгортається партизанська війна, яка не дає окупантам розслабитись. Щоранку все більше об'єктів міста виявляються розмальованими проукраїнськими гаслами та кольорами нашого прапора, передає телеграм-канал Верховної Ради.

Обстановка у регіоні

"Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ, ворогу завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежи Миколаївщини та Херсонщини. Знову атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знову є влучення у житлові квартали. Попередньо, є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється", – повідомили українські військові.

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