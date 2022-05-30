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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

ЗСУ перейшли в контратаку на півдні Херсона. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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30 травня, 11:18
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Українські військові завдали удару у відповідь армії РФ на півдні країни. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові завдали удару у відповідь армії РФ на півдні країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють можливість запровадження європейського ембарго на імпорт російської нафти, наближення Москви до дефолту та контратаку ЗСУ на півдні Херсона.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Масові відвідування журналістами Бучі та Бородянки можуть зіпсувати докази звірств російських окупантів

Американська газета The Wall Street Journal пише, що наплив журналістів та інших людей, які прагнуть задокументувати російські військові злочини у таких містах, як Буча та Бородянка, допомогли пролити світло на те, як путінські війська відносяться до мирного населення. Але їхня робота ризикує зіпсувати докази та підірвати зусилля за вироком російським солдатам та командирам за військові злочини.

Угорщина зриває європейське ембарго на імпорт російської нафти

Видання The New York Times інформує, що Угорщина все ще зриває європейське ембарго на імпорт російської нафти, хоча віце-канцлер Німеччини та міністр енергетики заявив минулого тижня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що він "впевнений, що Європа знайде рішення протягом наступних днів". Станом на 30 травня досягти домовленості не вдалося.

Росія наближається до дефолту через санкції

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Росія наближається до дефолту через санкції та обмеження, запроваджені як покарання за її вторгнення в Україну. З минулого середовища американським банкам та фізичним особам заборонено приймати виплати за облігаціями від уряду РФ. Доларові облігації Росії номіналом 2047 р. минулої п'ятниці оцінювалися на рівні 17,3 цента за долар, порівняно з 84,8 центи до вторгнення в Україну 24 лютого.

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У ЄС намагаються досягти компромісу щодо постачання російської нафти

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що ЄС не зміг у неділю домовитися про ембарго на російську нафту , але дипломати все одно намагатимуться досягти прогресу перед самітом у понеділок-вівторок зі звільнення від постачання трубопроводів до країн Центральної Європи, які не мають виходу до моря. Повного ембарго на російську нафту та газ вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго через проект #StopBloodyEnergy.

ЗСУ перейшли в контратаку на півдні Херсона

Німецький журнал Der Spiegel пише, що українські військові завдали удару у відповідь на півдні. Українські сили перейшли у контратаку на півдні Херсона . Генеральний штаб оголосив у понеділок увечері, що російська армія була відкинута до трьох сіл. "Херсон, тримайся, ми поряд", – йдеться у повідомленні Генштабу. Зазначається, що російські війська будують оборонні рубежі довкола Херсона.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, незважаючи на тяжку обстановку по всій лінії донбаського фронту, ЗСУ знаходять можливості щодо наступальних операцій на противника інших напрямах. Наразі такі дії йдуть у населеному пункті Давидів Брід. Херсонської області.

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Також ми інформували, що окупанти РФ не зможуть побудувати військові бази у тимчасово окупованій Херсонській області, та в цьому Україні допоможе ленд-ліз.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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