В Харьковской области оккупанты похитили главу громады

Россияне продолжают свой террор против мирного населения

Виктор Терещенко попал в плен к рашистам / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Великобурлукской территориальной громады Виктор Терещенко попал в плен к российским военным. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские оккупанты понимают, что проиграли войну на Харьковщине, им Харьков не взять. И они продолжают свой террор против мирного населения, в частности, против глав территориальных громад Харьковщины. Сегодня пришло сообщение, что они похитили непосредственно из рабочего кабинета Виктора Николаевича Терещенко, председателя Великобурлукской общины. Они вызвали его на рабочее место и затем забрали в местный райотдел полиции. Пока держат его там, не отпускают", — рассказал он.

Синегубов заверил, что, несмотря на все усилия врага, Украина победит.

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"Мы будем делать все, чтобы Виктор Николаевич был освобожден, и освобождены все временно оккупированные территории", — сказал он.

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