В Донецкой области оккупанты устроили артобстрел – повреждены 30 домов (фото)

В понедельник, 11 апреля, в селе Михайловка Покровского района Донецкой области российские оккупанты устроили артобстрел. Пока обнаружили одного пострадавшего.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Что известно?
В результате артобстрела было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донецкой области.
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"Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются", – подчеркнули в ГСЧС.
Оккупанты обстреляли село в Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины
Оккупанты второй раз за день обстреляли Лисичанск – разрушены дома, есть раненые
Российские оккупанты второй раз за 11 апреля обстреляли Лисичанск. В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, в результате обстрела в Лисичанске разрушены четыре дома и по меньшей мере три пострадавших.
"Уже не первый раз за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватил вражеский обстрел. Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме обнаружили одного погибшего. К вечеру имеем не менее трех пострадавших. Спасатели передали людей врачам. Медработники пока оказывают им помощь. Есть четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – рассказал Гайдай.
Обстрел Лисичанска
В понедельник, 11 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. В результате этого есть погибший. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты попали во многоэтажку. Сейчас спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы.
"Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", – сказал Гайдай.