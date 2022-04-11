В Донецкой области оккупанты устроили артобстрел – повреждены 30 домов (фото)

Также известно об одном пострадавшем

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 11 апреля, в селе Михайловка Покровского района Донецкой области российские оккупанты устроили артобстрел. Пока обнаружили одного пострадавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Что известно?

В результате артобстрела было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донецкой области.

"Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются", – подчеркнули в ГСЧС.

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Оккупанты обстреляли село в Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины

Оккупанты второй раз за день обстреляли Лисичанск – разрушены дома, есть раненые

Российские оккупанты второй раз за 11 апреля обстреляли Лисичанск. В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, в результате обстрела в Лисичанске разрушены четыре дома и по меньшей мере три пострадавших.