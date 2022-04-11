Оккупанты второй раз за день обстреляли Лисичанск – разрушены дома, есть раненые (фото)

По словам Сергея Гайдая, в результате обстрела в Лисичанске разрушены четыре дома и по меньшей мере три пострадавших

Лисичанск снова обстрелян российскими оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты второй раз за 11 апреля обстреляли Лисичанск. В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Подробности обстрелов

По словам Гайдая, в результате обстрела в Лисичанске разрушены четыре дома и по меньшей мере три пострадавших.

"Уже не первый раз за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватил вражеский обстрел. Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме обнаружили одного погибшего. К вечеру имеем не менее трех пострадавших. Спасатели передали людей врачам. Медработники пока оказывают им помощь. Есть четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – рассказал Гайдай.

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Оккупанты обстреляли Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай

Обстрел Лисичанска

В понедельник, 11 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. В результате этого есть погибший. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты попали во многоэтажку. Сейчас спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы.

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"Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", – сказал Гайдай.

Каждый город Луганской области пострадал от обстрелов оккупантов – Гайдай

Враг обстрелял каждый город Луганской области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что атака под Золотым отбита. Однако область значительно пострадала от атак оккупантов.