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Удар по цистернам с азотом в Рубежном: видео масштабного взрыва

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 апреля, 20:06
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Можно увидеть, как огромное розовое химическое облако поднимается высоко в небо
В Сети показали видео с дронов атаки в Рубежном.
В Сети показали видео с дронов атаки в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети показали, как горела азотная кислота в Рубежном. Было опубликовано видео из дрона, на котором видно, как химическое облако поднялось высоко в небо.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

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"Российская армия обстреливает город в Луганской области. 9 апреля снаряд уже вторично попал в цистерну с азотной кислотой", – говорится в подписи к видео.

Как известно, 9 марта Россия во второй раз в последнее время обстреляла цистерны с азотной кислотой в Рубежном, в результате чего в воздух попали химические вещества.

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Местных жителей призывали не выходить из укрытий, а если они находились в помещении – закрыть окна и двери.

"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; . Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", – предупредили местные власти.

Не первая атака

  • 25 марта Центр противодействия дезинформации сообщил, что все больше появляется подтверждение того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против граждан Украины.
  • 5 апреля кафиры впервые прицельно обстреляли цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Одна из цистерн получила повреждения, химикаты вышли наружу, к счастью, сообщений о пострадавших не было.
  • Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз. Поскольку он далеко не в каждой семье, портал "Сегодня" написал о нескольких способах защиты от химического оружия Лучше заранее приготовить повязки из марли и ваты, их нужно смачивать приготовленным раствором.

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