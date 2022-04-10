Удар по цистернам с азотом в Рубежном: видео масштабного взрыва

Можно увидеть, как огромное розовое химическое облако поднимается высоко в небо

В Сети показали видео с дронов атаки в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети показали, как горела азотная кислота в Рубежном. Было опубликовано видео из дрона, на котором видно, как химическое облако поднялось высоко в небо.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

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"Российская армия обстреливает город в Луганской области. 9 апреля снаряд уже вторично попал в цистерну с азотной кислотой", – говорится в подписи к видео.

Как известно, 9 марта Россия во второй раз в последнее время обстреляла цистерны с азотной кислотой в Рубежном, в результате чего в воздух попали химические вещества.

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Местных жителей призывали не выходить из укрытий, а если они находились в помещении – закрыть окна и двери.

"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; . Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", – предупредили местные власти.

Не первая атака