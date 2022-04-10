Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Удар по цистернах з азотом у Рубіжному: відео масштабного вибуху

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 20:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Можна побачити, як величезна рожева хімічна хмара піднімається високо в небо
У Мережі показали відео з дронів атаки у Рубіжному.
У Мережі показали відео з дронів атаки у Рубіжному. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мережі показали, як горіла азотна кислота в Рубіжному. Було опубліковане відео з дрону, на якому видно, як хімічна хмара піднялася високо в небо.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Реклама

"Російська армія обстрілює місто у Луганській області. 9 квітня снаряд вже вдруге влучив у цистерну з азотною кислотою", – йдеться в підписі до відео.

Як відомо, 9 березня Росія вдруге останнім часом обстріляла цистерни з азотною кислотою у Рубіжному, внаслідок чого у повітря потрапили хімічні речовини.

Реклама

Місцевих жителів закликали не виходити з укриттів, а якщо вони перебували у приміщенні – закрити вікна та двері.

"Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином", – попередила місцева влада.

Не перша атака

  • 25 березня Центр протидії дезінформації повідомив, що все більше з'являється підтвердження того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти громадян України.
  • 5 квітня окупанти вперше прицільно обстріляли цистерни з азотною кислотою у Рубіжному. Одна з цистерн зазнала пошкоджень, хімікати вийшли назовні, на щастя, повідомлень про постраждалих не було.
  • Найкраще захистить наші органи дихання у разі хімічної атаки протигаз. Оскільки він є далеко не в кожній сім'ї, портал "Сьогодні" написав про кілька способів захисту від хімічної зброї. Краще заздалегідь приготувати пов'язки з марлі та вати, їх потрібно змочувати приготованим розчином.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19300
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артилерія 342
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1384
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти