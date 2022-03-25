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Росіяни готують хімічну атаку із використанням зарину – РНБО

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 17:40
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Розвідка повідомляє, що російські офіцери вже отримали антидот
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Центр протидії дезінформації заявив, що все більше з'являється підтверджень того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти України.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив у Facebook.

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Що говорить розвідка

"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", – вказав Центр.

Також зазначаються такі дані розвідки:

  • 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);
  • 20 березня командний склад Збройних сил Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).

Крім цього, в Центрі заявили, що пропаганда РФ поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.

"Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України спростував черговий фейк окупантів, що нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли та про це знає весь світ.

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"Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак?" Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві у Харкові?" – сказав Зеленський.

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