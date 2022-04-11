В Луганской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами (видео)

Из-за вражеских обстрелов в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры

Склад горел несколько часов / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные уничтожили склад с боекомплектомроссийских военных у оккупированного населенного пункта Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Реклама

После уничтожения склад горел еще 2,5 часа.

"То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ЛОЖЬ!", – говорится в сообщении.

Реклама

Каждый город Луганской области пострадал от обстрелов оккупантов

Враг обстрелял каждый город Луганской области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Область значительно пострадала от атак оккупантов.

Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

В Северодонецке обстрелами разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

Реклама

Раньше мы писали: