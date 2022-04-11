В Лисичанске оккупанты обстреляли многоэтажку – есть жертвы (фото)

Сейчас спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 11 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. В результате этого есть погибший.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты попали во многоэтажку. Сейчас спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы.

"Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", – сказал Гайдай.

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Что сейчас происходит в Лисичанске. Фото: Сергей Гайдай

Каждый город Луганской области пострадал от обстрелов оккупантов – Гайдай

Враг обстрелял каждый город Луганской области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что атака под Золотым отбита. Однако область значительно пострадала от атак оккупантов.