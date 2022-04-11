У Лисичанську окупанти обстріляли багатоповерхівку – є жертви (фото)

У понеділок, 11 квітня, російські окупанти знову обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння. Внаслідок цього є загиблий.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти влучили у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.
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"Вже є один загиблий. Інформація оновлюватиметься", – сказав Гайдай.
Що зараз відбувається у Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай
Кожне місто Луганщини постраждало від обстрілів окупантів – Гайдай
Ворог обстріляв кожне місто Луганщини. В регіоні не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, шо атаку під Золотим відбито. Однак область значно постраждала від атак окупантів.
"Чи знають про це росіяни? Так, у них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади з харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Русский мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по будинках", – повідомив Гайдай.
Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.
У Сєвєродонецьку обстрілами зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.