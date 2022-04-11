У Луганській області ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами (відео)

Через ворожі обстріли в регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної та іншої інфраструктури

Склад горів кілька годин / Колаж "Сьогодні"

Українські військові знищили склад з боєкомплектомросійських військових біля окупованого населеного пункту Луганської області.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Після знищення склад горів ще 2,5 години.

"Те, що росіяни розносять по своїх сепарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – БРЕХНЯ!", – йдеться у повідомленні.

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Кожне місто Луганської області постраждало від обстрілу окупантів

Ворог обстріляв кожне місто Луганської області. У регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Область значною мірою постраждала від атак окупантів.

Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріл зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

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У Сєвєродонецьку обстрілами зруйновано приватну клініку та школу, у Золотому – спортивний об'єкт.

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