Луганську область може чекати доля Маріуполя – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації просить усіх евакуюватися

У Луганській області не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщину може очікувати сценарій Маріуполя. А битва за Донбас триватиме кілька днів, але за ці дні наші міста можуть повністю знищити.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю 24 каналу.

Реклама

"Битва за Донбас покаже. Вся Луганщина – це Україна", – сказав він.

За його словами, евакуюватися варто.

Реклама

"Ваш обов'язок залишитися живим, якщо – ні, то за що ми воюємо?! Подбайте про власну безпеку", – додав Гайдай.

Втрати окупантів

З початку вторгнення Росії до України армія РФ втратила близько 19300 солдатів, а також понад 700 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати супротивника з 24.02 до 10.04:

Реклама

особовий склад – близько 19 300 осіб,

танки ‒ 722 од.

бойові броньовані машини ‒ 1 911 од.,

артилерійські системи – 342 од.,

РСЗВ – 108 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаки – 152 од.,

вертольоти – 137 од.,

автомобільна техніка – 1384 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також: