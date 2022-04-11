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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На Донбасі збільшилася кількість жертв серед мирного населення

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11 квітня, 02:16
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Число жертв через ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська теж зросло
На Донбасі тривають обстріли
На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей, четверо – отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко в Facebook.

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"…внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей у Донецькій області – в Вугледарі та Іванівці. Четверо отримали поранення: 2 в Іванівці, 1 у Слов'янську та 1 у Покровську", – сказано в повідомленні.

На Донбасі вбивають мирних жителів
На Донбасі вбивають мирних жителів

Кириленко нагадав, що збільшилася і кількість жертв ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська – ще 5 людей загинули та ще 5 звернулися за допомогою з пораненнями.

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"Поки неможливо встановити кількість жертв у Волновасі та Маріуполі", – додав голова Донецької ОВА.

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову — Куліба

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується? , – зазначив Куліба.

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3
Гелікоптери 136
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4
Танки 722
Танки
5
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